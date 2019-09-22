هنا التفاصيل.. إعتراف خطير من إيران بشأن تمويل الإرهاب

أقر رجل دين إيراني بارز، بأن "ميليشيا الحوثي في اليمن، والميليشيات المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط، جزء من إيران".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" قول إمام مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، آية الله أحمد علم الهدى "إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية..الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران"، وفقاً لما نقله موقع "نيوز يمن".

وتابع: "أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟".

يذكر أن آية الله أحمد علم الهدى عضو في مجمع الخبراء المكلف بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لاتفاق تجارى شامل مع الصين، مضيفاً: "نبحث عن صفقة كاملة وكبرى مع الصين وليست جزئية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء أستراليا،: "على قادة إيران وقف دعم الإرهاب لإنقاذ بلادهم من الإفلاس"، مردفاً:" تحليت بضبط عال للنفس تجاه إيران وهناك من يطالب بتصرف سريع".

واستطرد ترامب: "نحن من يقرر التوقيت لضرب إيران".