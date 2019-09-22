برقم جديد.. أغويرو يدون اسمه في تاريخ "البريمير ليج"

وشارك أغويرو في مهرجان الأهداف، بإحرازه الثاني للسيتي من ضربة جزاء، في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، ليصبح المهاجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الـ "بريمير ليغ" يسجل في أول 6 مباريات بالدوري، وذلك وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".
وحطم المهاجم الأرجنتيني بذلك الرقم القياسي للثنائي، الإنجليزي واين روني الذي سجل في المباريات الخمس الأولى للموسم (2011-2012) بقميص مانشستر يونايتد، كما فعل لاعب آرسنال الراحل، أفسباني خوسيه أنطونيو رييس، الأمر ذاته في الموسم (2004-2005).
وبحسب شبكة إحصائيات "أوبتا" فقد وصل أغويرو إلى هدفه المئوي على ملعب "الاتحاد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الحاجز على ملعب واحد في البطولة، بعد الفرنسي تيري هنري (114 هدفا على ملعب "هايبري")، وواين روني (101 هدف على ملعب "أولد ترافورد").
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