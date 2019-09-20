300عملية مياه بيضاء بمستشفيات الصداقة الصينية مجانا

اختتمت البعثة الطبية الصينية مخيمها العلاجي الخاص بعمليات المياه البيضاء بمستشفى الصداقة أم درمان حيث قامت بإجراء 100 عملية جراحية للعيون من جملة 300 عملية جراحية ستجرى بالبلاد، وستقوم البعثة بإجراء 100 عملية أخرى بمستشفى الصداقة أبوعشر ومثلها بالدمازين.

وقالت مديرة البعثة الصينية جو يونق – حسب سونا- إن المخيم يهدف الى تقديم الخدمات الإنسانية مجانا فضلا عن الأدوية والعلاجات المستخدمة خلال العملية المستخدم فيها تقنية الفيكو وهو آخر ماتوصلت إليه التكنولوجيا الطبية فى علاج المياه البيضاء؛ بجانب استخدام العدسات الاصطناعية الناعمة، مشددة على رفع مستوى الخدمات الطبية بالبلاد وتعزيز قدرة مستشفيات الصداقة.

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ولفتت يونق، الى أن الدفعة 34 ظلت خلال فترة وجودها بالبلاد تقدم المساعدات الطبية بلا مقابل؛ مشيرة الى استفادة 73707 مريض خلال العام، بينما تم إجراء 4235 عملية، وبواقع حالات طوارئ بلغت 390 حالة، مشيرة الى تأسيس البعثة الطبية منذ العام 1971م.

وأشارت يونق، الى أن فترة المخيم تستمر لمدة اسبوع في كل مستشفى ويتم اختيار المرضى وفق تقرير الاختصاصي، مضيفة أن كل الأجهزة والمعدات المستخدمة عبارة عن منح مقدمة من الحكومة الصينية من أحدث الأجهزة الطبية، لافتة الى تأسيس أقسام متطورة للعيون ومناظير الجهاز الهضمي؛ بجانب إنشاء مركز الوخز بالإبر، فضلا عن برنامج الوقاية من الأمراض المعدية خلال نشاطها للعام.

وأكدت يونق، أن عدد الاختصاصيين الذين شاركوا في البعثة منذ تأسيسها بلغ 981 اختصاصي، مشيرة الى تبعية مستشفيات الصداقة لوزارات الصحة بالولاية، لافتة إلى أن الدفعة 34 تضم 42 اختصاصيا يحمل 41% منهم درجة البروفيسور في مجاله، يعملون في 16 مجالا من ضمنها تخصصات الأطفال والعيون والجراحة والباطنية والمسالك البولية والمخ والأعصاب يقدمون خبراتهم للكوادر السودانية العاملة في هذه المستشفيات.

وثمنت يونق الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة بالخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق فى تذليل العقبات والمصاعب التى تواجه عمل البعثة بالسودان ومن خلال الكوادر، مشيرةً للدكتور أمين هارون مدير عام مستشفى الصداقة امدرمان.

وشكرت المريضة آسيا سليمان تية، البعثة الطبية الصينية لإجراء عمليتها في العيون ، مؤكدة استقرار حالتها الصحية، وقالت تية: إنها كانت مريضة وتم إجراء كل الفحوصات الأولية التى أبانت حوجتها لإجراء العملية، مضيفة أنها قامت بإجراء العملية مجانا خلال فترة المخيم بأم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)