ونقلاً عن موقع “Phonearena” الهندي، فإن هذه الميزة ستسمح لك البحث عن الاتجاهات إلى مكان لا تريد أن يعرف أحد أنك قمت بزيارته، فإذا كنت قمت بتحديث الإصدار 10.26 من تطبيق Google Maps، فافتح التطبيق واضغط على صورة الملف الشخصي في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.
ثم حدد "تشغيل وضع التصفح المتخفي"، ستلاحظ أن علامة محدد الموقع ستحول الألوان من الأزرق إلى الرمادي الداكن.
وللأسف إذا لم يتواجد التحديث على هاتفك فعليك الانتظار بضعة أسابيع حتى تنشر جوجل هذه الميزة على جميع هواتف أندرويد، ولكن حتى ذلك الحين يمكن لأي شخص تشاركه هاتفك أن يعرف العناوين التي بحثت عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل ستتيح لك إخفاء خطواتك في تطبيق Google Maps لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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