كان رئيس الوزراء الكندى قد أعلن حل البرلمان الأسبوع الماضى، وذلك ذلك بعد موافقة الحاكمة العامة لكندا، جولى باييت.
ويسعى ترودو، المنتمى إلى الحزب الليبرالى الحاكم إلى الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، مستندا إلى ما تحقق فى الولاية الأولى من تقدم حققه الحزب على صعيد مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وترسيخ العلاقات مع السكان الأصليين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء كندا يطلق حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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