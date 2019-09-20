اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المقاتلات الروسية تعترض 21 مرة طائرات قرب الحدود خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اعترضت مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرات قرب الحدود الروسية 21 مرة خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الصحيفة إن القوات الروسية لم تسمح بخرق المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى أن الطائرات هي طائرات استطلاع.

هذا وتقوم القوات الروسية مراقبة حدودها، وترافق طائرات أجنبية بالقرب من حدودها بشكل مستمر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن جميع الرحلات الجوية لطائرات وزارة الدفاع الروسية تنفذ وستنفذ بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وعدم السماح بخرق مجالها الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاتلات الروسية تعترض 21 مرة طائرات قرب الحدود خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا