المقاتلات الروسية تعترض 21 مرة طائرات قرب الحدود خلال أسبوع

وقالت الصحيفة إن القوات الروسية لم تسمح بخرق المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى أن الطائرات هي طائرات استطلاع.
هذا وتقوم القوات الروسية مراقبة حدودها، وترافق طائرات أجنبية بالقرب من حدودها بشكل مستمر.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن جميع الرحلات الجوية لطائرات وزارة الدفاع الروسية تنفذ وستنفذ بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وعدم السماح بخرق مجالها الجوي.
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