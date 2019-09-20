الوداد المغربي يهدد المريخ بإعداد نموذجي

الخليج 365 : حدد الوداد المغربي مركب محمد الخامس ملعبا لمبارياته الثلاث المقبلة وسيؤدي الفريق مباراة قوية أمام الجيش الملكي في الرابع والعشرين من الشهر ومن ثم سيخوض جولة إياب الدور الأول للبطولة الأفريقية أمام نواديبو الموريتاني، ليكون الفريق لائقا بشكل كبير لمواجهة المريخ الخميس الثالث من اكتوبر المقبل.

وعلى الجانب الأخر ما يزال الإضراب متواصلا في المريخ ولا ينتظر أن يظهر أي لاعب في التدريب المحدد اليوم الخميس.

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