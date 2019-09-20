السيول تغمر (50) ألف فدان من المحاصيل بالجزيرة والمناقل

الخليج 365 :

كشف المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الجاموسي، مبارك تمرة، عن غمر مساحة حوالي 50 ألف فدان من المحاصيل المختلفة بالمياه بسبب ارتفاع معدلات الأمطار في هذا الموسم, مؤكدا أن أكثر المناطق التي تضررت بالسيول قسم الشوال ومنطقة جنوب الجاموسي, مشيرا إلى خروج المساحات الزراعية في تلك المناطق من دائرة الإنتاج كليا.

وكشف عن تعويض المزارعين المتعاقدين مع البنوك والشركات عبر شركات التأمين، أما المزارعون الذين زرعوا بالتمويل الذاتي فسيتعرضون لخسائر كبرى.

وقال تمرة لـ(السوداني) إن محافظ المشروع وعد هؤلاء المزارعين بتعويضهم في العروة الشتوية, مناشدا الجهات المختصة بالوقوف مع المزارعين الذين خرجوا من هذا الموسم, مؤكدا إغلاق السيول للطرق لفترة ثلاثة أسابيع مما اضطر سكان تلك المناطق لاستخدام المراكب للعبور لافتا لوجود مشكلة في الأسمدة بمشروع الجزيرة, مؤكدا توفر الجازولين والتقاوى للموسم، بجانب التزام الشركات المتعاقدة مع المزارعين بزراعة محصول القطن بصرف السلفيات, مشيرا لحاجة المزارعين إلى الجازولين والخيش والسيولة لمرحلة الحصاد.

وعن العروة الشتوية قال مبارك تمرة إن الرؤية غير واضحة إلى الآن, داعيا البنك الزراعي لإعلان الأسعار التشجيعية بعد أسعار المدخلات، بجانب إعلان السياسة التمويلية في وقت مبكر حتى لا يلجأ المزارعون إلى زراعة محاصيل بديلة, مؤكدا استعداد المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل لزراعة مساحة 500 ألف فدان بالمشروع, لافتا إلى قصور عمل الجهات المختصة في عمليات الري, داعيا إلى صيانة القنوات وتطهير المياجر الرئيسية والترع وحفر أبو عشرينات.