حسين الجيدة ينتهي من تسجيل أغنيته الرومانسية "كله بالحب يهون"

انتهى المطرب الخليجي حسين أحمد الجيدة، من تسجيل أحدث أغانيه "كله بالحب يهون" والتي استغرق العمل عليها 3 أشهر استعدادًا لطرحها نهاية الشهر الحالي عبر موقعي "أنغامي" و"يوتيوب".
وأعرب "الجيدة" عن سعادته بتعاونه لأول مرة مع الشاعر الخليجي فواز، معتبرًا هذا التعاون بالأقوى لتاريخ فواز الطويل في تطوير الأغنية الخليجية، على أن يبدأ في تصويرها كفيديو كليب لعرضها على القنوات الفضائية.
وأوضح "الجيدة" بأن الأغنية رومانسية إلى درجة كبيرة تسرد قصة حب حقيقة بين شخصين غير متفاهمان تجمعهما الظروف ويقعا في قصة حب كبيرة وبسبب فارق الطبقات بينهما يحدث مشاكل.
الأغنية من كلمات الشاعر الخليجي فواز، والحان محمد السالمي، وتوزيع جاسم الخاطري، ومن المقرر طرحها نهاية شهر سبتمبر الجاري.
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