بعد مطالبة الجماهير برحيل زيدان.. الكشف عن المُرشح الأول لقيادة ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان بات مهددا مع ريال مدريد الإسباني وذلك عقب الهزيمة القاسية من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.

وأكدت الصحيفةالإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يبدو أن بعض مشجعي ريال مدريد قد نسوا أن عندما وصل جوزيه مورينيو إلى الفريق في عام 2010 كان في واحدة من أسوأ فترات الميرينجي على الإطلاق، حيث كان برشلونة في ذاك الوقت مع جوسيب جوارديولا غير قابل للتدمير ولكن مورينيو أعاد الريال إلى القمة مجدداً أوروبياً بعد الوصول إلى دور نصف النهائي في 3 سنوات متتالية بعد الفشل في الوصول إلى ربع النهائي في ست سنوات.

وعلق جوزيه مورينيو مؤخرًا حول عودته إلى ريال مدريد في الفترة القادمة، حيث قال: العودة لريال مدريد ؟ ابقى هادئًا ، انتظروا، أريد العوده نعم، انها ذكريات رائعة، أحب ما حدث في ريال مدريد، لقد نجحنا في أن نجعل الفريق يعود من جديد ويشارك في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، كل هذه الأمور كانت إيجابية للغاية بالنسبة لي في ريال مدريد".

ورفض المدرب السابق لتشيلسي ونادي إنتر ميلان جوزيه مورينيو الحديث حول وجود مفاوضات قد تمت بينه وبين إدارة ريال مدريد في الوقت الماضي أم لا ولكن أكتفى فقط بموافقته على العودة من جديد لمدريد في أي وقت خاصة لكون يملك ذكريات إيجابية هناك على حد وصفه.