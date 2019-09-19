مملكة كوش تعلن عن اصدار جواز سفرها والمئات يطلبون جنسية الدولة الوليدة على حدود السودان ومصر

كشفت الصفحة الرسمية لمملكة كوش عن عدد المواطنين الذين أكملوا تسجيلهم للحصول على الجنسية ووصل العدد حتى يوم الأربعاء 1115 شخص من مختلف بلدان العالم.

وباركت الصفحة لمواطنيها صدور الجواز الخاص بالمملكة وكتبت ( ألف مبروك لرعايا مملكتنا الحبيبة صدور جوازكم الإلكتروني الجديد وقريبا جدا يتحقق الحلم وتجوبون العالم به معززين مكرمين يا اسياد الحضارة الكبرى والحضارة الأقدم).

مؤسس حملة مملكة كوش المدرب السوداني الشهير عمر محمد نور قرافي نشر فيديو مباشر على فيسبوك وعلق عليه وكتب (ليتعرف الناس علي حجم المؤامرة المرتبة ضد السودان ومصر عبر منطقة بئر طويل).

وأضاف عمر (لايف يهمك جدا لو انت سوداني أو مصري…

طبيعة الخلاف بين السودان ومصر في منطقة بئر طويل..

قصة مملكة الجبل الأصفر الوهمية…

حجم المؤامرة ومن الذي يساندها ومن يدفع لها وكيف يتم توجيهها بعناية……

طبيعة المعركة وطبيعة العدو ودور المغفل النافع…

قصة منطقة بئر طويل ومحاولات المهرطقين المستمرة في إعلان دولة في المنطقة..

دواعي حملة مملكة كوش الافتراضية ودورها في تحجيم واسكات صوت نادرة ناصيف واشباهها).

https://web.facebook.com/instructor.omer/videos/1463836393772188/

وأعلن في وقت سابق، رئيس وزراء مملكة كوش المهندس طلحة نورالجليل عبر الصفحة الرسمية للدولة (صمت حكومة السودان ومصر عن إعلان مملكة الجبل الأصفر قد يسهم في تسجيل الأرض إذا أتمت عنصر الشعب | سنعمل على تكوين كيان جاهز و حضور إعلامي و لذلك نحن قررنا ان نعلن مثلهم فإذا قرروا تسجيل الأرض سيدخلوا معنا في محاكمات دولية لأنها ارض نزاع كل يدعي حقه فيها وتخرج من تصنيف أرض مباحة إلى تصنيفها أرض نزاع .ويكون الأمر لصالح الدولتين مصر والسودان مثل حلايب).

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وأضافت صفحة مملكة كوش على فيسبوك (هذه الأرض لنا شعب وادي النيل ….. أما انها مصرية كما نرى نحن أو سودانية كما يرى المصريون ونحن نظن أننا الاحق كسودانيين أو مصريين في حسم أمر هذه البلاد وليس وافد أجنبى له اجندته).

وقال المهندس الشهير في مجال التدريب والتنمية البشرية، عمر محمد نور يوم السبت 14 سبتمبر 2019 بحسب ما نقل عنه محرر كوش (نفيدكم بأنه تم اختيار السيد طلحة نور الجليل كرئيس وزراء الحكومة الانتقالية لدولتنا مملكة كوش وسننشر في غضون أيام البيان التأسيسي).

وسخر عمر من نادرة نصيف رئيسة وزراء الجبل الأصفر وكتب (في اليوم الأول بس مواطني دولتنا أصبحوا ٣٠٠ تقول لي ناس نادرة ناصيف الماعندهم غير المصور وبتاع الفيديوهات وادمن الصفحة،نحن شغالين نعد لي رحلتنا لي منطقة المملكة الجديدة ).

وأضاف عمر (هذه الأرض “بير طويل” إما انها تتبع لمصر واما أنها تتبع للسودان ولن نسمح بقيام أي دولة أخرى في المنطقة، ولا يوجد شيء اسمه مملكة الجبل الأصفر).

مملكة كوش بحسب مؤسسسيها، هي دولة جديدة في منطقة بير طويل الحدودية بين السودان ومصر جاءت كرد فعل لإدعاءات أشخاص من أوروبا وأمريكا بإعلان دول لهم في ذات المنطقة أخرها مملكة الجبل الأصفر.

وتشير أخبار الخليج 365 أن هنالك خلاف حول الحدود بين السودان ومصر منذ أكثر من 50 عاماً ويتركز النزاع حول مناطق مثلث حلايب وشلاتين ومنطقة بير طويل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)