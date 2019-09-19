الهلال السوداني يحدد موعد مواجهة أنيمبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد مجلس إدارة نادي الهلال مساء التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعدا لاستضافة أنيمبا النيجيري بالجوهرة الزرقاء،في إياب الدور الأول من راىطة الأندية الأفريقية،وبحسب صحيفة المجهر كان الأزرق قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب الذي جرى بمقاطعة أبا النيجيرية عصر أمس الأول.

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