إحباط عملية تهريب 150 من الحيوانات البرية النادرة

أحبطت قوة مشتركة من شرطة الحياة البرية بولاية نهر النيل، أكبر وأخطر عملية تهريب لحيوانات برية نادرة بلغت أكثر من 150 من الحيوانات البرية من السلالات النادرة، كانت في طريقها لخارج البلاد بقصد التصدير .

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ويتمتع السودان بوجود أعداد مقدرة من الحيوانات البرية النادرة في عدد من المحميات الطبيعية أهمها محمية الدندر الطبيعية الواقعة بولاية سنار، والتي تضم العديد من الحيوانات الأليفة والمفترسة، بجانب العديد من المناطق بالبلاد بها أعداد مقدرة من الحيوانات البرية والتي وفقاً لقانون الصيد يحظر صيدها أو التجارة فيها أو في منتجاتها خاصة الجلود.

ووفقاً لضخامة العدد فإن الولاية لم تشهد عملية تهريب مثلها ، الأمر الذي وجد الإشادة من قبل سلطات ولاية نهر النيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)