بالفيديو : تجربة فريدة بمونديال قطر.. شاهد المباراة مباشرة من غرفتك في الملعب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لملعب البيت في مدينة الخور القطرية، وهو أحد الملاعب التي تستضيف مونديال قطر 2022.

وأظهر الفيديو أجنحة فندقية فاخرة يستطيع ساكنها مشاهدة المباراة مباشرة من الملعب وهم مستلقون على أسرّتهم.

ومن المنتظر أن يعلن قريبا عن انتهاء اللمسات الأخيرة على الملعب المونديالي، وذلك بعدما اكتملت كافة الأعمال الإنشائية في مختلف أرجاء الملعب والمرافق المحيطة به.

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وفي صورة نشرها حساب الطريق إلى 2022 التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم المونديال القطري، تظهر انتهاء الأعمال في الأجزاء الخارجية المتعلقة بالمناطق الخضراء المحيطة بالملعب، إضافة إلى الطرقات والبحيرة المائية وكافة المسالك الداخلية المؤدية إلى بوابات الملعب.

وبحسب الجزيرة نت يستلهم ملعب “البيت” تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية في قطر في الماضي باعتباره امتدادا للموروث الشعبي المحلي والخليجي، وتبلغ سعة الملعب 60 ألف مقعد، وسيحتضن مباريات نهائيات كأس العالم حتى الدور نصف النهائي.

يذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت -في وقت سابق- الانتهاء من مد الأرضية العشبية للملعب في زمن قياسي جديد بلغ ست ساعات و41 دقيقة و43 ثانية، لتكون أسرع عملية فرش عشب لملعب كرة قدم في العالم.

وبهذا الرقم الجديد استطاعت اللجنة تحطيم رقمين قياسيين سابقين حققتهما سابقا، أحدهما سجله ملعب خليفة الدولي أول ملاعب المونديال بـ13 ساعة ونصف الساعة يوم 16 أبريل2017، أما الثاني فسجل باسم ملعب الوكرة قبل أشهر وبلغ 9 ساعات و15 دقيقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)