حمدوك: سنسمح بمنح مواطني الجنوب الجنسية المزدوجة

شدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على عدم وضع العراقيل أمام حرية الحركة للمواطنين بدولتي السودان و”الجنوب”، مشيراً إلى أنهم يطمحون لعلاقات ثنائية تلغي موضوع “التأشيرة”، ونبه إلى أن رؤيته للمسألة هي السماح لمواطني “الجنوب” أن تكون لهم جنسية مزدوجة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مسألة الجنسية المزدوجة لمواطني الجنوب، يجب ألا تكون مقابلها مطالب بمعاملة مثيلة لمواطني السودان.

وقال حمدوك لمصادر في جوبا، إن السودان الموجود حالياً ساهم في بنائه “الجنوب” وإنهم كانوا مع بعضهم البعض في وقت سابق.

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وأوضح حمدوك بحسب صحيفة السوداني، أن الظروف التاريخية اقتضت تقسيم البلد إلى سودان وجنوب السودان، مضيفاً أنه لا يمكن العودة لمعالجة التاريخ، لكن في مقدور الجميع أن يعالجوا المستقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنهم يطمحون في أن تكون علاقات الدولتين متميزة لأنهما شعب واحد في دولتين، متابعاً: “لا أفتكر أنها مصادفة أن نحتفظ نحن في الطرفين بكلمة سودان، فالجنوب كان يستطيع أن يغير اسمه ويختار أي خيار آخر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)