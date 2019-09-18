"سي إن إن" تكشف مصدر الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو بالسعودية

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أن الصواريخ التي استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو بالسعودية السبت الماضي أتت من الجهة الشمالية أي إيران، حسبما قالت شبكة "سي إن إن CNN".

الصواريخ فشلت في ضرب أرامكو

وقالت شبكة سي إن إن، اليوم الأربعاء، إن الصواريخ المعدلة يمكنها التحليق منخفضة للتخفي عن الرادارات، مؤكدة أنها فشلت في ضرب أهدافها في أرامكو.

وأضاف مسؤول أميركي لـ"سي إن إن" إن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية حددتا بـ"بدرجة احتمال كبير" المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية

وأشار المصدر إلى أن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

يأتي ذلك فيما نقل موقع "ان بي آر npr" عن مسؤولين اثنين بوزارة الدفاع الأميركية قولهما إن أقمار الاستطلاع الأميركية رصدت عمليات تحضير للطائرات المسيرة والصواريخ بمناطق انطلاقها داخل إيران، قبيل الهجوم على المنشآت النفطية داخل السعودية.

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ويقول محللون إن الصواريخ انطلقت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص).

صواريخ معدلة على طرازات سوفيتية

هذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت، إلا أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جداً تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار، وفقاً لمحللين.

السعودية قادرة على حماية أمنها

أكدت أن المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أمنها واستقرارها، ومع هذا فإن العالم أجمع اليوم معني بتحمل مسؤولياته ولعب دوره في تحمل المسؤولية لكونه مستهدفاً عبر محاولات التأثير على الأمن العالمي للطاقة والتأثير على حجم الإنتاج والكميات التي تحتاجها السوق العالمية، لأن أي خلل في الإمدادات سينتج أزمات كبرى على الصعد كافة، وبالتالي فإن المطلوب اليوم التحرك للمشاركة في منع تهديد أمن وسلامة واستقرار المنطقة الأهم في العالم، والتي يتوقف عليها الاستقرار الدولي برمته، وخلال الشهور الماضية تبين للجميع النويات التي تمت ترجمتها سواء من حيث تهديد الملاحة أو استهداف عدد من ناقلات النفط أو الهجمات التي تحاول الوصول إلى منشآت كبرى وأساسية لقطاع الطاقة برمته.

هجوم أرامكو

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح السبت الماضي، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".