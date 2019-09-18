المركزي: بدء اجراءات دولار الكرامة لدعم الاقتصاد السوداني…

الخليج 365:

كشف مدير البنك المركزي بالخرطوم محمد عصمت يحيى عن بدء إجراءات تبرعات لخزينة البنك دون فوائد. وأعلن عصمت عن تسارع خطوات إجراءات وديعة دولار الكرامة، وتوقع إعلان الإجراء قريباً. وأفصح عن إيداع عدد من رجال الأعمال باتحاد أصحاب العمل لأموال دولارية دون فوائد للإسهام في معالجة الوضع الاقتصادي.

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