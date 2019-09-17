إبراهومة يتحدث بجرأة بعد إقالته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال إبراهيم حسين (إبراهومة) مدرب المريخ الذي تمت إقالته وتسلم قرار مجلس الإدارة، إنه كان على علم تام بالظروف التي تحيط بالنادي، مبينا أنه ضحى باستقراره مع ناد يملك إمكانات لا تقارن بالمريخ في وضعه الحالي من أجل الأحمر وجماهيره، مشيرا إلي أنه لم يرتد شعارا غيره وكان يعلم جيدا أنه لن يتسلم راتبا واحدا. ونبه إلى أنه قَبِل بالمهمة لأنه يدرك جيدا أن أي مدرب لا يمكن أن يستمر في الظروف الحرجة التي يمر بها النادي موضحا أنه كان يعمل كمدرب وإداري في وقت واحد وينحز مهاما يعجز عنها كل أعضاء المجلس. وكشف أن الأوضاع في المريخ لا يمكن أن تثمر عن خير في الظروف الحالية.