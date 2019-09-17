محلل سياسي: ترامب يخشى خوض ضربة عسكرية لإيران

قال الدكتور عاطف عبد الجواد، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخشى خوض ضربة عسكرية لإيران، منوها بأن بعض الصواريخ التي اطلقت باتجاه المنشآت النفطية السعودية ، سقطت في الأراضي السعودية ولم تنفجر.

وأشار "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "ten"، إلى أن عدم انفجار الصواريخ مكن السلطات السعودية من معرفة مصدر الصواريخ، وتبين أنها من إيران.

ولفت إلى أن المخابرات الأمريكية لديها معلومات أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها محطتي ارامكو بالمملكة جاءت بالفعل من قاعدة إيرانية من داخل الأراضي الإيرانية، منوها بأن الهجمات ليست من طائرة مسيرة بل بواسطة صواريخ عبرت فوق الأجواء الكويتية لضرب 19 هدف في منشأتين بتروليتين في المملكة العربية السعودية.

ولفت عبد الجواد، إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بأمريكا، وأي ضربة عسكرية أمريكية على إيران ستزيد من أسعار النفط بشكل أكبر، مؤكدا أن إختيار ترامب الخيار العسكري تجاة إيران سيؤثر على فرص الرئيس ترامب بالفوز بفترة رئاسية ثانية في أمريكا، مشددا، على ضرورة ألا نتسرع في الوصول إلى حكم أو تفسير معين عن استهداف االمنشآت النفطية السعودية.

هذا وقد تم استهدف منشأتي نفط "أرامكو" في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية، مما أثر على إنتاج النفط في السعودية، وكذلك آثر على العالم.