بكري المدينة يحصل على تأشيرة دخول بغداد

الخليج 365 : حصل اللاعب بكري المدينة على تأشيرة دخول بغداد خلال الساعات المقبلة ويتوقع ان يوقع اللاعب في كشوفات الفريق العراقي القوة الجوية لمدة عام ونصف قابلة للتمديد وكشف مصدر مقرب من مركز القرار ان اللاعب ابدى سعادته الكبيرة من خطوة مجلس المريخ بالموافقة على السماح له بالاحتراف في العراق رغم حاجة النادي لخدماته عربيا.

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