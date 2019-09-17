تنسيقية قوى التغيير: لم نعتذر لحمدوك عن مليونية القضاء…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح ما تردد عن تقديمهم اعتذاراً لرئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بشأن مليونية “استقلال القضاء” التي شهدت خروج حشود ضخمة يوم الخميس الماضي للمطالبة بتعيين رئيس قضاء ونائب عام جديدين.

وأكد صالح في تصريح له أن تنسيقية قوى الحرية والتغيير لم تلتقِ برئيس الوزراء، ونفى ما راج حول تلويح حمدوك بالاستقالة، ووصف الأمر بالشائعة التي ليس لها وجود.

وشدد صالح على أن اللقاء الوحيد جمع لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير بعضو المجلس السيادي صديق تاور يوم الجمعة الماضية بحضور التنسيقية، وناقش أمر تعيين النائب العام ورئيس القضاء، فضلا عن التطرق للمواكب والتظاهرات وجدواها للحكومة، مشيراً إلى تشديد المجتمعين على أحقية وكفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأي.