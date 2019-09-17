شركة“سودانير”: (36) يوماً فترة صيانة “الإيرباص” بأوكرانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مدير شركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو، إن فترة اكتمال أعمال الصيانة للطائرة الإيرباص بالرقم (320) المملوكة للشركة حددت بـ (36) يوماً, ونوه إلى أن الكلفة الكلية للصيانة في كاركيف بأوكرانيا تراوحت بين (700- 800) ألف دولار.

وأكد تيمو في بيان حسب (سونا) اليوم (الإثنين)، أن الطائرة الآن بمركز الصيانة في انتظار وصول قطع الغيار، وفق ما ورد من مهندسين مختصين رافقوا الطائرة للمتابعة وإعداد التقارير اللازمة يومياً عن سير أعمال الصيانة. وأوضح أن فترة التخليص الجمركي (5) أيام، وتكاليف الصيانة تم تقديرها من قبل مهندسين متخصصين، وبموافقة وزارتي المالية والنقل، ومجلس إدارة الشركة. وأضاف أن الإجراءات اللوجستية تمت عن طريق وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع سفارة أوكرانيا في القاهرة.