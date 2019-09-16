هل يشارك في دوري الأبطال؟.. ميسي يشارك في التدريبات الأخيرة

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات فريقه برشلونة ، صباح اليوم الاثنين، استعدادا للمواجهة المرتقبة مع بروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا

وكان نادي برشلونة أعلن، أمس الأحد، أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عاود التمارين الجماعية مع الفريق، بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبيل مواجهة بروسيا دورتموند.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه في ”تويتر“: ”ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية“.

وتأتي عودة ميسي، الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكتالوني هذا الموسم، قبل حلول برشلونة ضيفا ثقيلا على بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا إنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الدوري الإسباني ”الليغا“.

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أما ديمبلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، بنتيجة 1-0، في مستهل حملة الدفاع عن لقب ”الليغا“.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني، برصيد سبع نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية المتصدر.

وكان المدرب إرنستو فالفيردي استبعد في تصريحات، يوم الجمعة، مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبرًا أنها ستكون ”صعبة“.

وقال اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نشرت الخميس، أنه بات ”أفضل“ من دون أن يحدد موعد عودته.