عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

“الصيحة” تكشف أسباب خروج شركات بترول عالمية من السودان

لجنة رفيعة للتقصيّ مع متورّطين في منح”2000″ سوري الجنسية السودانية

إعفاء مدير عام الإذاعة والتلفزيون واستقالة وكيل وزارة المالية

قرار بترقية وإحالة عدد من ضباط القوات المسلحة

“الصيحة” تكشف أجندة اجتماع القاهرة بين الحكومة والحركات

أخبار اليوم

إرتفاع إصابات ووفيات الكوليرا بالنيل الأزرق إلى«67» إصابة و«5» وفيات

الرئيس الأريتري اسياس أفورقي يصل البلاد اليوم

قراءة تحليلية لـ«أخبار اليوم» حول مفاوضات جوبا

«أنصار السنة» ترحب بحكومة حمدوك وتحذر من المساس بالدين

تأجيل ورشة عمل حول قضايا الذهب بطلب من وزير المالية

الوطن

رئيس الوزراء يكشف ملامح أجندة زيارته لـ “نيويورك”

“حماية المستهلك” تطالب باغلاق المدارس الخاصة وأيلولتها للحكومة

“أنصار السنة” ترحب بالحكومة وتحذر من المساس بالدين

طرح سلع استهلاكية مخفضة بالخرطوم

حمدوك: اجتماعات جوبا تمهد لسلام شامل بالسودان

انعقاد أول اجتماع للمجلس السيادي عقب تظاهرات تطالب بتعيين رئيس القضاء

العلاج في المستشفيات الحكومية .. رحلة من العذاب والألم

ألوان

عبد الحى يوسف يهاجم وزيري العدل والشؤون الدينية بسبب تصريحاتهم الصادمة

“السيادي” يطلع على لقاء حمدوك مع “الثورية”

وفاة “5” وإصابة “67” مواطناً بالكوليرا في النيل الأزرق

الجريدة

عيساوي لـ”الجريدة”: ظلموني وأنا ما “كوز”

“الجريدة تكشف تفاصيل اجتماع”السبت” بالقصر

إحالة ضباط من الجيش للتقاعد وناشطون يستنكرون

انسلاخ”قرفنا” من قوى الحرية والتغيير

اليوم التالي

وزير التجارة لـ (اليوم التالي): لا قرار بوقف استيراد الكريمات والسيارات

(قوى التغيير تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال أيام

رئيس الوزراء يقيل عيساوي من إدارة التلفزيون

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الانتباهة

تاور لـ”الانتباهة” العثور على مخططات لكتائب الظلّ

وزير الإعلام: ” لم يرد في القرآن أنّ شعارات التلفزيون بشاكلة معينة”

ضبط متفجرات في مطار الخرطوم

الصحة: النظام البائد لم يكن يعلن عن مرض”الكوليرا”

“التغيير”: لن تفتح الوثيقة دون الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات

“الكروت الحمراء” تعود من جديد وتدعو لتظاهراتٍ ضد سلفاكير

طلب للمحكمة لفحص حركة حسابات جامعة حكومية

آخر لحظة

تجديد اعتقال رموز الإنقاذ وبلاغاتٍ في مواجهة طه والجاز

البرهان: لن نوفي السعودية حقها

أوّل انشقاق يضرب الحرية والتغيير

إعفاء مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

اتفاق بين”الشيوعي” وعبد الواحد محمد نور

والي: مشاريع صفرية لم نجد لها مستند رسمي

مدني عباس لـ”آخر لحظة”: لم نحظر استيراد أدوات التجميل

مريم الصادق: حديثي السالب عن الحكومة”مفبرك ومنجور”

الأهرام اليوم

الحرية والتغيير: تعديل الوثيقة الدستورية رهين بالتوافق مع الحركات المسلّحة

إعفاء عيساوي و”البزعي” يتولى مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتفزيون

مظاهرات حاشدة بالجنينة تطالب بطلاق سراح موسى هلال

الحركة الشعبية: الحكومة أفرجت عن”17″ أسيرًا تنفيذًأ لـ”إعلان جوبا”

التيار

مدني..أزمة حادة في الخبز وإغلاق بعض المخابز

وزير العدل: لابدّ من تشريعات تمكّن الولايات من مواردها

“الصحة” ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول لـ”85″ شخصًا

مزارعو قصب السكّر بالجنيد يشكون ارتفاع تكاليف الإنتاج

السوداني

الناطق الرسمي باسم الجيش لـ (السوداني): كشوفات الإحالة للتقاعد لا تخلو من نظافة للقوات المسلحة

استقالة وكيل وزارة المالية وإقالة عيساوي من التلفزيون

نجل رجل أعمال شهير يستولي على (199) مليار جنيه

الدار

قيادية بالجبهة الثورية تكشف حقيقة اختيار جبريل ابراهيم نائباً لرئيس الوزراء

ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا الى (80)

قرار سيادي بترقية وإحالة عدد من ضباط الجيش

ناجية من حادثة كوبري الفتيحاب تروي للدار التفاصيل الحزينة

بقرار من حمدوك.. إعفاء المدير العام للإذاعة والتلفزيون

نقل الفنان صلاح بن البادية للعلاج بالأردن وظهور مفاجئ لشقيقه النيل أبو قرون