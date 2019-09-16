المحبوب عبدالسلام: لابد من تمييز الدين عن الدولة وتجديد الفكر الديني…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المحبوب عبدالسلام : “إن الصيرورة التي قادت إلى فصل الدين عن الدولة في أوروبا غير موجودة في الثقافة الإسلامية العربية والافريقية وأنه ولابد من تفكير آخر في مسألة العلمانية”.

وذكر المحبوب في الجزء الثاني من حوار له مع صحيفة الجريدة “إن من مبادئ الدولة الحديثة المساواة أمام القانون، وأنها تقبل التعدد وحقوق الانسان كلها، مهما كان التعبير ولو كان كفراً، وهذا كله يقتضي تمييزاً بين الدين والدولة، وتساءل المحبوب عن إمكانية قبول فكرة المواطنة في اطار الشريعة التقليدية مضيفاً أن الأمر يحتاج لجهد كبير جداً فيما يتعلق بتجديد الفكر الديني”.

وكشف المحبوب عن أنهم لم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير حتى يجنبوا أطراف أساسية الحرج، وأضاف إنهم أصدروا بياناً باسم التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء أيدوا فيه إعلان الحرية والتغيير حتى لا يدخلوا في معارك جانبية وكان ذلك كافياً. ونفى المحبوب أن تكون هناك جهة رفضت صراحة توقيعهم على الإعلان لكنه قال إن الأطراف التي يفاوضونها من الحرية والتغيير كانت تتوقع أن ذلك سيثير حساسية أطراف أساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير، خاصة وإن التنسيقية الوطنية للبناء والتغيير كانت تضم أسماء تنتمي سابقاً للحركة الإسلامية واتخذت موقفاً معارضاً لها لاحقاً.