جماهير برشلونة تتصرف بإيجابية مع راكيتيتش

تصرفت جماهير نادي برشلونة، بشكلٍ إيجابي، مع لاعب فريقها إيفان راكيتيتش، الذي تحول من لاعب على هامش حسابات إرنستو فالفيردي، إلى لاعب احتياطي يكاد لا يدخل إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وأمطر برشلونة حامل لقب الليجا، شباك ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي لُعب بينهما مساء أمس السبت، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جماهير الكامب نو هتفت باسم إيفان راكيتيتش وصفقت له، عندما بدأ عمليات الإحماء استعدادًا لمشاركته في الشوط الثاني من مباراة فالنسيا، وهو ما يؤكد أن اللاعب الكرواتي محبوب جدًا لدى "الكوليز".
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