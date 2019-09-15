العراق يوقع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي

صرح وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب اليوم الاحد بان بلاده وقعت اتفاقية اطارية مع مجلس التعاون الخليجي لاستيراد 500ميجا واط من منظومة الربط بين دول مجلس التعاون لتغطية مناطق جنوبي محافظة البصرة 550كم جنوبي بغداد.

وقال الخطيب، عقب مراسم حفل التوقيع بينه وبين احمد الابراهيم رئيس هيئة الربط الخليجي على هامش انعقاد مؤتمر الطاقة الخامس في بغداد،:"وقعنا اليوم مع هيئة الربط الخليجي اتفاقية الاطار الاستراتيجي لتجهيز مناطق جنوبي مدينة البصرة بـ 500ميجاواط من الطاقة الكهربائية ابتداء من الصيف المقبل كمرحلة أولى يمكن تطويرها مستقبلا لمناطق وسط وشمالي العراق".

وأضاف أن "هذا المشروع ليس بديلا عن خط وات العراق مع كل من السعودية والاردن وتركيا لإقامة مشاريع ربط كهربائي مشتركة لسد النقص في انتاج الكهرباء في العراق، وأن هذه المشاريع بالمجمل ستجعل العراق سوق واعدة لنقل الطاقة الكهربائية مع دول الاقليم ".