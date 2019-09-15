شاهد: البشير تبرع بـ(1.2) مليون يورو تمثلت في معدات عسكرية لدولة مجاورة

تبارت الإثارة صعوداً وهبوطاً في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بالكشف عن تبرع بمبلغ (1.2) مليون دولار للتصنيع الحربي لتسليم معدات عسكرية لدولة مجاورة.

وتبلورت الإثارة في قمتها بالجلسة السادسة للمحاكمة أمس بحذف قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن تهمة حيازة وتخزين العملة المحلية بما يفوق المليون جنيه عن المعزول، وأبقى على (3) تهم أخرى.

وشهدت الجلسة جدلاً قانونياً كثيفاً بشأن مثول مدير مكتب المعزول الأسبق حاتم حسن بخيت كشاهد دفاع مما دفع الاتهام للاعتراض وعده متهماً في ذات إجراءات البلاغ مع البشير ودونت إجراءات جنائية في مواجهته.

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بالمقابل أعلنت المحكمة الموافقة “بحذر” بشأن قبول شهادة حاتم، بينما قال الدفاع إن الشاهد تعرض للتهديد.

من جهته ذكر حاتم للمحكمة بحسب صحيفة الإنتباهة، إنه لم يغادر للخارج، وإنه مستغرب لعدم اعتقاله بعد تجهيزة لحقيبة “شنطة” متوقعاً اعتقاله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)