وجدي صالح متحدثاً رسمياً باسم تنسيقية الحرية

التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements سمّت قوى الثورة أمس, المحامي وجدي صالح متحدثاً رسمياً باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير. وتتكون التنسيقية من خمس كتل هي “قوى الإجماع الوطني, تحالف نداء السودان, التجمع الاتحادي, تجمع المهنيين السودانيين, مبادرة المجتمع المدني”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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