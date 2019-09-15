إصابة 46 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرق القدس



الأسرائيلي. أصيب مساء أمس السبت 46 فلسطيني برصاص وغاز الجيشالأسرائيلي. . وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: "أصيب 46 مواطن فلسطيني برصاص وغاز الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات دارت بينه وبين سكان بلدة العيزرية". وكانت اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العزرية بقوات معززة وحاصرت البلدة ونصبت حاجزا ومنعت الفلسطينيين من الدخول اليها أو الخروج منها لتشتعل المواجهات كما النار في الهشيم

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