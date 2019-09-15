المكتب السياسي لحزب الامة يعيد قيادات التيار العام…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عادت بعد خصومة سياسية امدت لعشر سنوات قيادات (التيار العام) بحزب الأمة القومي الى حضن الحزب بعد قرار المكتب السياسي إلغاء قرار فصلهم. وقالت مصادر مطلعة بان المكتب السياسي لحزب الأمة القومي قرر إعادة قيادات التيار العام للمكتب السياسي وإلغاء قرار فصلهم الصادر في عام 2011. واشارت المصادر على ان أبرز العائدين هم: آدم موسى مادبو النائب السابق لرئيس الحزب ومحمد عيسى عليو والهادي محمد إبراهيم وقاسم حسن وحامد بلة وآخرين. واضافت المصادر إلى أن قيادات التيار العام كانوا قد اتخدوا موقفاً من مؤسسات الحزب منذ المؤتمر العام السابع للحزب في العام 2009 وأعلنوا عدم اعترافهم بالهيئة المركزية ومخرجاتها من أمين عام ومكتب سياسي، وقرروا مقاطعة أنشطة الحزب ومضوا في تكوين جسم موازي لمؤسسات حزب الأمة القومي عرف بـ(التيار العام) وفي موازاة ذلك تم فصلهم من المكتب السياسي بالحزب بسبب الغياب عن حضور الاجتماعات لمدة تجاوزات الثلاث سنوات وكانوا حينها عشرة أعضاء بمن فيهم محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الحالي.