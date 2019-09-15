إصابة 46 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس

أفادت وكالة "معا" بإصابة 46 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة عمرها 6 سنوات، خلال مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت ليلة السبت، في بلدة العيزرية بالقدس مع الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قولها إن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر إلى مركز طبي في أبو ديس وتحويلها فيما بعد إلى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.

وأضافت المصادر أن 6 من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وقال مصدر محلي إن المواجهات اندلعت في منطقة "جسر القناطرة"، وامتدت إلى باقي أنحاء البلدة وسط تمركز لقوات الجيش الإسرائيلي عند جامع العزير.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية استمرت في إطلاق القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين، ما تسبب، بحسب الهلال الأحمر، في إصابة نحو 40 مواطنا آخر بالغاز وجراء الاعتداء عليهم بالضرب، وإثر سقوطهم خلال عمليات المطاردة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.