شاهد بالصور: مصرع خمسة اشخاص في حادث مروري بشع بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مصرع خمسة اشخاص في حادث مروري مريع بكبري الفتيحاب، تعود تفاصيل الحادث الى ان عربة تاتشر وشاحنة كبيرة “قلاب” كانت قد تخطت التاتشر مما ادى الى دهس التاتشر ومصرع من فيها على الفور.

ويذكر ان الحادث وقع بالقرب من اكاديمية نميري العسكرية عند مدخل الكبري…



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