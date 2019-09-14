الخليج 365 : أعلنت قناة الهلال الفضائية عن بثّها لمباراة الهلال السوداني ونظيره أنيمبا النيجيري ضمن ذهاب دور الـ”32″ من دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل. ويأمل الهلال تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوار الفريق في البطولة الأفريقية. وتأهل إلى المرحلة الحالية على حساب ريون سبورت بعدما حسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة الذهاب في رواندا، قبل أنّ يتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على القناة الناقلة لمباراة الهلال وإنيمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.