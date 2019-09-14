5 دورس مستفادة من موقعة ريال مدريد وليفانتي

فاز ريال مدريد بشق الأنفس على ليفانتي 3/2 في الجولة الرابعة من مباريات الليغا الإسبانية على ملعب سانتياغو بيرنابيو فيما حبست جماهير الملكي أنفاسها خشية تسجيل الضيوف لهدف التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وإليكم 5 دروس مستفادة من موقعة ريال مدريد وليفانتي والتي تحمل الكثير من النصائح للمدرب زيدان.

1/الانطباع الأول لا يدوم

تألق خاميس رودريغيز مع ريال مدريد أمام ليفانتي بعدما أشركه المدرب زين الدين زيدان أساسيا حيث ساهمت تحركاته وتمريراته الحاسمة في تمهيد الطريق أمام النادي الملكي لتحقيق الفوز على ليفانتي.

وكان خاميس أحد اللاعبين الذين لا يرغب زيدان في تواجدهم داخل ريال مدريد ولكن عدم قدوم العرض المناسب لضم اللاعب دفع الإدارة للإبقاء عليه فيما دخل النجم الكولومبي في صراع مع النفس من أجل إثبات جدارته وإقناع زيزو.

نجح خاميس في صناعة الفارق بقتاله على الكرة وساهم في محو الصورة السيئة التي انطبعت في ذهن المدرب زيدان.

2/لا تمنح مفتاح منزلك للغرباء

قرر زيدان سحب البرازيلي كاسيميرو وقلب الدفع سيرخيو راموس من المباراة في لحظة واحدة ودفع بإدين هازارد وإديدير ميليتاو وهو ما فتح الباب أمام ليفانتي كي يبعث بدفاع ريال مدريد.

وبحسب يوروسبورت ظل ريال مدريد مهددا طوال الشوط الثاني خشية تسجيل ليفانتي لهدف التعادل وتنتهي المباراة 3/3 وفشل الهجوم في صناعة الفارق مع النادي الملكي وهو ما زاد من الضغوطات أكثر.

وافتقد ريال مدريد للعمق الدفاعي بسبب خروج اثنين من أهم الأوراق التي تحمي مرمى الفريق.

3/كورتوا.. لا تطلق الرصاص على قدميك

يعد البلجيكي تيبوا كورتوا أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تسجيل ليفانتي لهدفين في شباك ريال مدريد.. فالهدف الأول جاء في الزاوية التي يقف فيها الحارس البلجيكي عن طريق بورخا مايورال.

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أما الهدف الثاني فلم يحسن كورتوا التصرف ويصد الكرة ليصبح فريقه مهددا حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ولولا انتهاء الوقت الأصلي لسجل الفريق هدف التعادل ولن يستطيع الملكي التعويض.

4/ تحسس الأرض التي تقف عليها

قرر زيدان السماح لقلب الدفاع إيدير ميليتاو بالتواجد في لقاء ليفانتي خلال الشوط الثاني لأنه سيلعب مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي المقبلة في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ريال مدريد غيابات على الصعيد الدفاعي تتمثل في سيرخيو راموس وناتشو فيرنانديز أمام باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف لذا كان من الطبيعي أن يشترك ميليتاو ولو لدقائق لأنه من المؤكد مشاركته لفاران أمام أبناء الأمراء.

ولكن إذا كان يجب على ريال مدريد التفكير في إشراك ميليتاو فيجب أن يكون ذلك على حساب فاران وليس راموس لأنه في نفس التوقيت جرى سحب كاسيميرو.

كان يجب على زيدان أن يدرك أن الأرض التي يقف عليها ليست صلبة بالدرجة التي تسمح له بالشعور بالثقة وهو يجري التبديلات.

وإذا كان يجب تجربة فاران بجانب ميليتاو فيجب أن يجري ذلك والمباراة قد شارفت على نهايتها والفريق قد ضمن الفوز بفارق مريح لأن سيرخيو راموس يمنح الأمان أكثر للدفاع.

5/الثعابين لا ترى جيدا لكنها تستشعر ضعف منافسها

لا تملك أغلب الثعابين النظر الحاد الذي يسمح لها برؤية الأعداء ولكنها تستشعر سريعا ما إذا كان منافسها ضعيفا أم لا.

أهمل زيدان فكرة انتفاضة ليفانتي والانقضاض على مرمى كورتوا ولم يحترم التكتيك الذي يلعب به النادي المنتمي إلى مدينة فالنسيا.

كاد ليفانتي أن يحرم زيدان من نقاط المباراة وظل ريال حتى اللحظات الأخيرة يحاول الحفاظ على ما حققه من مكاسب في الشوط الأول.

وكرر ريال مدريد نفس الخطأ الذي وقع فيه أمام بلد الوليد حين فاز بهدف نظيف وقرر الاعتماد على ذلك ولكنه فقد نقاط المباراة في نهاية المطاف وهو ما كاد يتحقق مع ليفانتي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)