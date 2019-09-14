فيلم خفافيش الظلام على طاولة القضاء

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements دفعت لجنة الدعم القانوني بالجبهة الديمقراطية للمحامين وعدد من المحامين الديمقراطيين، نيابة عن الشاكي الرشيد سعيد وبحضوره لدى نيابة الصحافة والمطبوعات، بعريضة دعوى جنائية ضد تلفزيون السودان ومديره ومعد ومخرج فيلم “خفافيش الظلام”. وتم تصريح العريضة بحسب ليوم التالي – وفقاً للمادة (159)، إشانة السمعة، والمادتين (24 و26) من قانون الصحافة والمطبوعات. وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في إرجاء مشاهدة الفيلم والتحري مع الشاكي لوقت لاحق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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