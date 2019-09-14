مطالبات بإبعاد القطاع الخاص من الاستثمار في تعليم الأساس

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة إبعاد القطاع الخاص عن الاستثمار في التعليم الأساسي، في ذات الوقت الذي دعت فيه لإغلاق المدارس الخاصة التي لم تلتزم بقرار منع زيادة الرسوم الدراسية للطلاب.
وكشف ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية، في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، عن تقدم عدد من أولياء الأمور بعدد من المدارس الخاصة في الولاية ببلاغات للجمعية حول زيادة الرسوم الدراسية بهذه المدارس، مشيراً إلى أن أوضاع المدارس الخاصة تعتبر أول امتحان أمام الحكومة الجديدة، كاشفاً عن تدشين الجمعية حملات على المدارس غير المطابقة للمواصفات، وطالب ميرغني بضرورة أيلولة المدارس الخاصة للحكومة وتسليم هذه المدارس لوزارة التربية والتعليم ومنع الاستثمار في تعليم مرحلة الأساس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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