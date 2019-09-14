رئيس (الفيفا) يشيد بمداخلات ممثل الهلال في اجتماع الكاف بالقاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

افاد مصدر حسن الاطلاع بالإدارة الاعلاميه بالاتحاد الافريقي ان الاجتماع الذي شهده مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة امس بحضور جياني انفانتينو رئيس الفيفا وفاطمه سامورا الامين العام للاتحاد الدولي وفريق الاتحاد والسيد احمد احمد رئيس الكاف ومعاد حجي الامين العام للاتحاد بالإضافة لفريق الاتحاد الافريقي وممثلي ١٤ نادي أفريقي كبير شار ك بعضهم علي مستوي الرؤساء واخرون علي مستوي الأمناء العائمين ، قد احرز نجاحا غير مسبوق ووضع خارطة طريق دقيقه وطموحه للنهوض بالكرة الافريقيه من منظور البني التحتية والاستثمار وامن الملاعب والتحكيم والتدريب ومحاور اخري. وأكد رئيس الاتحاد الدولي ان الناظر الي كرة القدم العالميه بجد ان هناك عشره فرق أوروبيه هي التي تحتكر كل المزايا المطلوبة لكرة القدم وبالتالي هي التي تحتكر بطولات أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية الأبطال. وأشار الي تكرارالاقصاء المبكر للمنتخبات الوطنيه الافريقيه من اقصائيات كأس العالم الذي لا تخرج بطولته هو الآخر عن عشرة منتخبات وطنيه في العالم وأكد جياني انفانتينو عزمه الأكيد علي التعاون مع الكاف وتسخير كل امكانات الاتحاد الدولي من اجل احداث التغيير. وقال ان التغيير هو شعار اجتماع القاهره وشعار خارطة الطريق التي تمخض عنها الاجتماع. وشارك في الاجتماع رؤساء مازيمبي والرجاء والوداد المغربيين والأهلي القاهري وصنداونز واورلاندو بايرتز الجنوب أفريقيين وانيمبا النيجري وبطل السنغال بالإضافة للأمناء العامين للهلال والحريه الغيني وأول سبتمبر الأنغولي. وأكد رئيس الاتحاد الدولي تصميمه علي تنفيذ كل الإصلاحات التي أوصي بها اجتماع القاهره.وقال انه اجري إصلاحات واسعه بالفيفا عندما تقلد رئاستها بعد ان وجد الاتحاد الدولي في حالة سيئة. وأعرب عن امله في ان يشهد في المستقبل خمسين فريقا تتنافس وتكون مؤهلة للفوز بكاس العالم للانديه ويكون من بينها عشرون فريقا افريقيا وكذلك الحال بالنسبه لبطولة كاس العالم للمنتخبات. واشاد المصدر الإعلامي بالكاف بالمشاركات القيمه والتدخلات الإيجابية للدكتور حسن علي عيسي ممثل نادي الهلال في الاجتماع باللغتين الإنجليزيه والفرنسية والطلاقة التي كان يتحدث بها الشئ الذي لفت اليه انتباه الحضور حيث تمكن من إقناع رئيس الفيفا بضرورة تحديد مشاكل الكرهرئيس الفيفا يشيد بمداخلات ممثل الهلال في اجتماع الكاف بالقاهرةرئيس الفيفا يشيد بمداخلات ممثل الهلال في اجتماع الكاف بالقاهرة