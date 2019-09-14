عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 14 سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية:

مجلة أمريكية تضع خارطة طريق لضمان نجاح التغيير السياسي بالسودان

قوى “التغيير”: المرحلة المقبلة تتطلب العمل بجدية ومسؤولية لوقف الحرب

تشكيل عسكري يعلن انضمامه لتحالف الجبهة الثورية

مجلس السيادة يعقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء في بيت الضيافة

جدل في السودان بشأن ضم جهاز الاتصالات لوزارة الدفاع

برنامج أممى يشيد بعزم الحكومة الانتقالية تشجيع ثقافة “مكان عمل صديق للبيئة”

مشاركات دولية وإقليمية في ملتقي مفوضية نزع السلاح بالخرطوم

المجلس السيادي يُناقش ملف السلام في اجتماع بحضور رئيس الوزراء

عبد الحي يوسف ينتقد تصريحات وزيري العدل والشؤون الدينية

“السيادي” يطّلع على لقاء حمدوك مع “الثورية”

انضمام”قوى التحرير” للجبهة الثورية

“أنصار السنة” تدعو “الانتقالية” لحل مشاكل الناس

“أطباء السودان”: إصابة 12 في “مليونية “أهداف “الثورة”

حمدوك يضع زهورا على قبر الراحل قرنق بجوبا (صورة)

أفورقي في الخرطوم بالسبت

سارة نقد الله : إستقلت لظروف صحية

3 وزراء أوروبيين يزورون الخرطوم دعمًا للحكومة الانتقالية

حميدتي ومشار في الخرطوم وحمدوك في جوبا

القيادي بالجبهة الثورية الأمين داؤود لــــلإنتباهة

البرهان يفي بوعده للسيسي.. السودان يسلم قياديا إرهابيا لمصر

الحركة الشعبية في المعارضة تنقل مقرها الرئيسي الى جوبا

بعد الثورة.. أستاذ جامعي يعتزم إطلاق حزب “الحداثة” لفضح الفكر السياسي

بعض جماعات المعارضة تبدي تحفظات في مخرجات الإجتماع الثنائي بين كير ومشار

تأجيل النظر في قضية حل “المؤتمر الوطني”

وزير خارجية فرنسا يزور الخرطوم دعماً للحكومة الانتقالية

كير يصدر قراراً بإعادة تشكيل مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

عائشة موسى للمحتجين أمام القصر الجمهوري : سنعين من تختارونه للقضاء

زهير السراج يكتب : التطهير والتهريج ؟!

قادة المعارضة يطالبون الرئيس اليوغندي بتعيين مبعوثاً لجنوب السودان

جريدة لندنية : الطريق طويلة والملفات تحتاج إلى تفكيك..ألغام المصالح السياسية تعقد طريق السلام .. الأحزاب السودانية تخشى استئثار الحركات المسلحة بتسيير دفة مفاوضات السلام

عشرات الآلاف من السودانيين يتظاهرون أمام بوابة القصر الجمهوري في الخرطوم

ناطق السيادي : اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة على تشكيل لجنة مشتركة لوضع جدول زمني

حمدوك في جوبا… وجنوب السودان يأمل بإنقاذه الاقتصاد في البلدين ونائب حكومة جوبا يصرح “نحن شعب واحد في بلدين”

الجريدة: عائشة موسى للمحتجين: سنعيّن من تختارونه للقضاء

الانتباهة: الكشف عن تفاصيل أوّل ظهور لموسى هلال

في اول مظاهرات احتجاجية بعد تولي الحكومة الانتقالية .. تفريق المتظاهرين بالغاز من امام القصر الجمهوري في الخرطوم واعضاء السيادي يفشلون بالحديث معهم ..قوى التغيير تهدد بتصعيد جديد الاسبوع المقبل

حكومة حمدوك برؤية أمريكية… وزارة ذات طابع مدني ووجوه إصلاحية

تجمع مهنيي التقنية والإتصالات يتحدث عن تحويل جهاز الإتصالات لوزارة الدفاع والخبر يشعل فيسبوك

حكومة حمدوك برؤية أمريكية… وزارة ذات طابع مدني ووجوه إصلاحية

سارة نقد الله… سبر أغوار استقالة (مفاجئة!!)

“إعلان جوبا”.. بين تلبية مَطالب السلام والبحث عن السلطة

غندور: لا أحد يستطيع عزل المؤتمر الوطني سياسياً

تغريدة مثيرة لغندور عن الوطني وحمدوك

جوبا تتقدّم بطلب إلى (إيقاد) لرفع الإقامة الجبرية عن مشار

الثوار لحمدوك: ما تعمل نائم جيب الكوز القتل الصائم

سارة نقد الله تستقيل وتؤكد الاستمرار لحين انعقاد الهيئة المركزية

المهدي يرفض استقالة سارة نقد الله

الأصم: محاكمة المخلوع هزلية وكلام فارغ

اجتماعٌ مُغلقٌ بين حمدوك ومناوي وعقار وعرمان وجبريل بجوبا

في معية مبارك المغربي ومع صلاح عبد الصبور

الشرطة تُفرِّق مليونية “استقلال القضاء” من أمام القصر بـ”البمبان”

لينا يعقوب تكتب : سلام جوبا

وزير الثقافة يؤكد على ضررة انجاح معرض الكتاب الدولي

الفريق صديق أشاد بدورها ومواقفها .. سارة نقد الله ترجي استقالتها إلى حين انعقاد الهيئة المركزية للحزب

أكد دعمه للسودان.. مجلس الأمن يشيد بالتجربة السودانية في التحول الديمقراطي

تقدمت باستقالتها.. سارة نقد الله: لحزب الأمة السبق في تولي امراة الأمانة العامة

عناوين إقتصادية:

السفير الأثيوبي يعلن عن مشروعات طرق جديدة مع السودان

السودان يوافق على مراجعة رسوم عبور نفط جوبا

(حِماية المُستهلك) تُطالب بإبعاد القطاع الخاص من الاستثمار في تعليم الأساس

محلية الخرطوم تطرح سلع استهلاكية مُخفّضة وتشديد على الالتزام بالأسعار

“المالية” تدعو لاستمرار الدعم الأممي للسودان

الخرطوم توافق على مراجعة رسوم عبور نفط جنوب السودان

وزير المالية يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمواصلة التعاون

عناوين قضايا وأحداث:

احتراق شابين بولاعة ووفاة احدهما بالولاية الشمالية

مقتل شاب بيد اربعة اخرين في الحاج يوسف بعد التحرش بأخت احدهم

حكم بسجن وتغريم زوج بتهمة ضرب زوجته في الخرطوم

تحقيقات تكشف تورط أقارب المخلوع ببيع جواز السفر للأجانب

وفاة 5 وإصابة 67 مواطناً بالكوليرا في النيل الأزرق

“يونسيف” تدعم حملة ولاية النيل الأزرق لمواجهة الكوليرا

معلمون يحتجون لإلغاء عطلة السبت

اختفاء طائرة كاملة يا سيادة رئيس الوزراء !

مقتل طفلة على يد شقيقها رمياً بالرصاص بمقاطعة طمبرا

والي شمال دارفور يصدر قراراً بمنع عمل السيارات غير المقننة

بلاغ ضد تلفزيون السودان

“النيل الأزرق” تسجل وفيات جديدة بـ”الإسهال المائي”

تفاصيل خطيرة عن اختفاء شحنة جوالات سكر تخص شركة شهيرة

تحذيرات من فيضان نهر الدندر بسنار ووفاة فتاة بانهيار غرفة

القبض على معتمد “سواكن” السابق في بلاغ تجاوُزات مالية وإدارية

عناوين رياضية:

تنافس مثير بين اللاعبين في مران الهلال بملعب الجامعة رئيس إنيمبا في زيارة للبعثة

الخرطوم الوطني على أعتاب وداع الكونفدرالية

الهلال يستعّد لأنيمبا النيجيري وعبد اللطيف يبعث برسالة إطمئنان

الخرطوم يخسر أمام موتيمبا الكنغولي

انتخاب سعد العمدة نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للهجن

الإسماعيلي المصري يهزم أهلي بنغازي في البطولة العربية

حميدتي: لا علاقة لي بسفر المنتخب الأولمبي

معتصم خالد يكشف كواليس خسارة نيجيريا المذّلة

محترف سوداني يتصدر المشهد في تنزانيا