رئيس الهلال يتراجع عن إستقالته

تراجع أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس الهلال عن الاستقالة التي دفع بها مؤخراً لزملاءه في المجلس وقرر العودة لحمل راية الهلال وقيادة المجلس في المرحلة المقبلة بضغط من أعضاء مجلس الهلال الذي رفضوا الاستقالة .

Advertisements

وبحسب السودان اليوم يتوقع أن يعقد الهلال جلسة خلال الساعات المقبلة يقودها الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)