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رئيس الهلال يتراجع عن إستقالته

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 12-سبتمبر-2019

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رئيس الهلال يتراجع عن إستقالته

تراجع أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس الهلال عن الاستقالة التي دفع بها مؤخراً لزملاءه في المجلس وقرر العودة لحمل راية الهلال وقيادة المجلس في المرحلة المقبلة بضغط من أعضاء مجلس الهلال الذي رفضوا الاستقالة .

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وبحسب السودان اليوم يتوقع أن يعقد الهلال جلسة خلال الساعات المقبلة يقودها الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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