قضية غارزيتو في خطر رغم تحويل الأموال

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الخليج 365 :
قالت مصادر خاصة ان قضية الفرنسي غارزيتو وابنه انطونيو مع المريخ لم تحسم بشكل نهائي كما ترددت مساء أمس وافادت ذات المصادر ان اوكتاي عضو مجلس المريخ السابق قام بتحويل المبلغ من حسابه بإحدى الدول الأوربية وتحديدا من العاصمة التركية اسطنبول لكن في حالة عدم وصول المبلغ الي الحساب الذي ارسله الفيفا لنادي المريخ والذي يخص غارزيتو فمن المؤكد ان الفيفا
سوف يعاقب المريخ لكن المهلة المحدده انتهت.. ورجحت مصادر عدم وصول التحويل اليوم لأن التحويل البنكي عن طريق الايبان ياخذ حوالي ٧٢ وكان عدد من اقطاب المريخ قد طالبوا غارزيتو بمخاطبه الفيفا ومد المهلة الا ان ابنه رفض ذلك.
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