بالفيديو : خطأ كارثي يتسبب في فضيحة لقناة الملاعب الرياضية .. شاهد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي فيس بوك ويوتيوب , المقطع يوضح مذيعة قناة الملاعب الرياضية وهي تقوم بوضع المكياج أثناء بث الاستديو التحليلي لمباراة المنتخب السوداني والمنتخب التشادي ضمن تصفيات كاس العالم قطر 2022 . Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فقد أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين للقناة , حيث اعتبره البعض نوع من عدم الاحترافية وأن طاقم القناة يفتقد إلى الخبرة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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