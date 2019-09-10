التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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بث مغترب سوداني بالمملكة العربية السعودية – بحسب حديثه- بث مقطعا للفيديو يظهر فيه قطيعا من الماشية موضحا بانها من اناث الضأن (نعاج) لا يقل عددها عن 500رأس تم تصديرها الى المملكة بغرض تربيتها والانتاج منها بمنطقة تسمى طبرجل وذلك قبل شهرينموضحا بان صاحبها قد اعد لها مكانا معدا بالتكييف للتكاثر والتربية.
وعبر صاحب الفيديو عن حسرته وحزنه على ضياع الثروة السودانية بفعل سياسات العهد البائد تحت رئاسة الرئيس المخلوع عر البشير حيث قال :(دي نهاية بلدنا دي نهاية حكم الكيزان والبشير ..بعنا اعز ما نملك يادنيا لك السلام).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : سوداني بالسعودية يوثق لجريمة (كيزانية) ببيع اناث الضأن قبل شهرين ويصرخ متحسرا (يا دنيا لك السلام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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