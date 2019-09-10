عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

المركزي يطالب رجل أعمال بـ”350″ مليون جنيه حصائل صادر

“العطا” يواصل كشف الأسرار لـ”الصيحة” بشأن سقوط الإنقاذ

رئيس مجلس السيادة: خطة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

التيار

مجلس السيادة بجوبا..اختراق وشيك في ملف السلام

اجتماع مفصلي لمجلس الوزراء يدرس فتح الجامعات

القضارف: مظاهرات عارمة بالرهد وحرق مكتب للمحلية

تجمّع المهنيين: تعيين رئيس القضاء والنائب العام قريبًا

اختراق تفاوضي في محادثات جوبا

ولاء البوشي لـ”التيار”: لم أتجاوز أحداث فضّ الاعتصام ومقهورة بسبب”المجزرة”

أخبار اليوم

البرهان : خطة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

تفاصيل مباحثات وفد الحكومة برئاسة حميدتى مع قيادات الثورية بجوبا بحضور سلفاكير .

وزير المالية : لن نرفع الدعم في الوقت الراهن .

أول تصريحات للوزير مدني حول خطته لتطوير الصناعة والتجارة .

وزير الخارجية المصري يصل البلاد ويجري مباحثات مع الخارجية والسيادي ومجلس الوزراء .

منتخبنا الوطني يستضيف تشاد في تصفيات مونديال قطر ٢٠٢٠.. والاولمبي في مواجهة خارجية صعبة امام نيجيريا في تطفيات اولمبياد طوكيو .

الوطن

وزير المالية: لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع

قيادي بالتغيير: دراسة لرفع راتب المعلم لـ (20) ألف جنيه

الجبهة الثورية: لا نبحث عن المناصب وإنما السلام

“المهنيين”: يجب تحقيق السلام دون محاصصة أو صفقة

ألوان

البرهان يكشف خطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية

حمدوك: حرصون على تطوير علاقاتنا مع واشنطن

الخرطوم والقاهرة تتفقان على تفعيل اللجان الفنية المشتركة

انطلاق التفاوض المباشر بين الحكومة و “الحركات” بجوبا

Advertisements

الانتباهة

المالية: دعم السلع باقٍ

سامح شكري لـ”الانتباهة”: تنسيق مع الخرطوم حول السلام في السودان

معلومات خطيرة في تحقيقات مع حرم المعزول

الدرديري: الإعلان عن المملكة بسبب عدم سيادة السودان ومصر عليها

حميدتي يلتقي قادة الحركات المسلّحة وسلفاكير وجهًا لوجه مع مشار

اتهام مسؤولين بالبرلمان المحلول بالاستيلاء على”3″ ملايين جنيه

صقور الجديان في تحدٍ جديد بتصفيات كأس العالم وألمبياد اليابان

السوداني

مشار في طائرة حميدتي إلى جوبا وتوقعات بحدوث اختراق كبير في ملف السلام

وزير التربية والتعليم يذرف الدموع..”المالية” تبقي على دعم السلع

“السوداني” تكشف تفاصيل التحقيقات مع مدير مكتب الرئيس السابق

اجتماع لـ”قوى الحرية” اليوم لحسم مرشحي البنى التحتية والثروة الحيوانية

“وزراء الحكومة” يتسلّمون”إقرارات ذمة”

سلفاكير يدعو الحكومة والحركات المسلّحة لإنهاء الحرب

رئيس منظمة”زيرو فساد” لـ”السوداني”: أوّل بلاغ لـ”زيرو فساد” كان ضد علي عثمان

الجريدة

تجمّع الطلاب: لجنة حمدوك وافقت على إعفاء مدراء الجامعات وحل الوحدات الجهادية

تظاهرات بأم الخير لعدم استجابة والي القضارف زيارة المنطقة

علي عثمان يرفض العلاج بمستشفى علياء

مقتل شخصين بحادث سقوط سيارة في النيل