تسجيلات جديدة “صادمة” لفريق اغتيال خاشقجي لحظة تنفيذ العملية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجرت صحيفة صباح التركية مفاجأة من العيار الثقيل في تقرير نشرته اليوم، الاثنين، عن تسجيلات جديدة لمحادثات أعضاء فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل ارتكاب الجريمة وأثناءها، وذلك بعد يوم من كشف الصحيفة نفسها اعترافات لفريق الاغتيال.

وجاء في التفاصيل التي كشفتها الصحيفة اليوم حديث عن استعدادات ماهر المطرب والطبيب الشرعي صلاح الطبيقي لتقطيع جثة جمال خاشقجي قبل وصوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث كانا يتحدثان فيما بينهما عن كيفية توزيع أجزاء الجسد (الصدر والبطن) على أكياس بلاستيكية.

كما تضمنت التسجيلات أصوات الاعتداء على خاشقجي وإبلاغه بأنه سيذهب إلى الرياض، ومحاولاتهم أن يفرضوا عليه كتابة رسالة إلى ابنه يقول فيها إنه موجود في إسطنبول.

وحسب التسجيلات، فإن الأصوات الأخيرة التي جرى رصدها تضمنت حشرجات خاشقجي وأصوات تنفسه العميق داخل الكيس الذي وُضع رأسه فيه، ثم يُسمع صوت منشار كهربائي طوال نصف ساعة.

وتُظهر أخيرا كاميرات محيط القنصلية السعودية صورا لإخراج أجزاء الجثة في خمس حقائب سفر.

أما التفاصيل التي ذكرتها صحيفة صباح أمس فكان من أهمها ظهور اسم الفريق منصور أبو حسين المسؤول عن ثلاثة فرق ضمن فريق الاغتيال، وهي فريق التخابر، وفريق الإقناع والتفاوض، وفريق الدعم اللوجستي، وقد أسسها أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق.

وذكرت الصحيفة التركية أن عسيري تنصل من مسؤولية القتل، وزعم أنه أمر فقط بإحضار خاشقجي للسعودية بالإقناع، وهو ما يتناقض مع إفادة أبو حسين الذي قال إن عسيري طلب منه إحضار جمال حتى باللجوء إلى القوة.