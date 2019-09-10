مجلس الوزراء… مناقشة فتح الجامعة غداً…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الدكتورة انتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الوزراء سيناقش غداً مسألة فتح الجامعات.

جاء ذلك لدى مخاطبتها اجتماع مجلس جامعة الفاشر رقم 11 والذي انعقد تحت شعار: “معاً نحو الشراكات الذكية لدعم الجامعة”، بقاعة المؤتمرات الرئيسة بوزارة التعليم العالي. وأكدت الوزيرة دعمها لمشروع المبنى الانتقالي للجامعة، مبينة أنها ستنظر في الميزانية المتاحة للوزارة قبل أن تعِد بتقديم أي دعم للجامعات.

هذا وقد صادق مجلس الجامعة على توصيات مجلس الأساتذة القاضي بإنشاء أقسام جديدة بكليات الهندسة وعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات والآداب والقرآن الكريم.

كما أجاز إنشاء مدرستين ثانويتين للبنين والبنات ومدرستين أساس بنين وبنات لتدريب طلاب كليتي التربية والتربية لمعلمي الأساس. المادة السابقة على بركة الله.. بقلم عبداللطيف البوني المقالة القادمة عرمان: استعداء الجبهة الثورية هو خدمة للثورة المضادة…

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