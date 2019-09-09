برشلونة يدفع 671 مليون يورو رواتب سنوية للاعبيه

التاريخ: 09-سبتمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة كشفت رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن نادي برشلونة احتل المركز الأول في ترتيب الأندية الإسبانية من ناحية رواتب اللاعبين خلال الموسم الحالي برقم بلغ 671.4 مليون يورو. وبحسب العربية وتفوق النادي الكتالوني على غريمه التاريخي ريال مدريد إذ حل ثانيا في الترتيب بقيمة بلغت قيمتها 641 مليون يورو، فيما جاء نادي أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة 348.5 مليون يورو. واحتل ناديا إشبيلية (185.1 مليون يورو) وفالنسيا (170.6 مليون يورو) المركزين الرابع والخامس على الترتيب. Advertisements فيما تذيل نادي ريال مايوركا هذا الترتيب بإجمالي رواتب بلغ 29 مليونا و900 ألف يورو على رواتب اللاعبين. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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