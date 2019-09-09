تعرّف على الموعد الجديد لمباراة المريخ والوداد بعد تأجيلها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على الطلب المشترك الذي تقدم به المريخ والوداد المغربي بتأجيل مباراة الفريقين في بطولة الملك محمد السادس التي كان محدد لها الثامن عشر من الشهر الجاري لتلعب في الثالث من أكتوبر المقبل.

واعتبر الكابتن إبراهيم حسين إبراهومة أن التأجيل يصب في مصلحة فريقه الذي سيتمكن من أداء عدد كاف من التجارب التحضيرية بجانب تجهيز المصابين للحاق بالمباراة. المادة السابقة وزير التجارة : السودان يُصدر مواد خام و يستوردها بعد تصنيعها

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