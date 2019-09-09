ابن البادية يغادر إلى الأردن

غادر أمس الاول, الفنان الكبير صلاح بن البادية الى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الفنان الكبير قبل المغادرة وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة ان الغرض من الرحلة هو الراحة والاستجمام ولقاء شقيقه مولانا النيل ابو قرون الذي سيزور العاصمة عمان قادماً من مقر اقامته في لندن, خصيصاً لهذا اللقاء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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