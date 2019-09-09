غادر أمس الاول, الفنان الكبير صلاح بن البادية الى المملكة الأردنية الهاشمية. Advertisements وقال الفنان الكبير قبل المغادرة وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة ان الغرض من الرحلة هو الراحة والاستجمام ولقاء شقيقه مولانا النيل ابو قرون الذي سيزور العاصمة عمان قادماً من مقر اقامته في لندن, خصيصاً لهذا اللقاء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابن البادية يغادر إلى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.