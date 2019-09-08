شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر الاحتفال الكبير الذي سينظمه كيان الشمال في دار ابناء كريمة بالخرطوم الأسبوع المقبل ، وعن دوره في االثورة السودانية حيث شاركت قطاعات كبيرة من جماهير الكيان الى حين الإطاحة بالطاغية، اوضح الاستاذ محمد سيداحمد الجكومي الى انهم تمكنوا من إقناع الفنان الكبير محمد النصري من العودة للغناء ومعانقة جماهيره ومعجبيه وكان النصري قد تغنى بعدد من اغنيات رفيقه المرحوم محمد الحسن حميد الثوريه والتي وجدت قبولاً منقطع النظير، ويعتبر كلاهما من المؤسسين لكيان الشمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة الفنان محمد النصري للغناء بعد إعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.